Еще один начальный класс закрыт на карантин по коронавирусу

У школьников в Костомукше продолжают выявлять коронавирусную инфекцию.

Как сообщает официальная страница органов местного самоуправления Костомукшского городского округа, «в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одного из учащихся» со 2 декабря на карантин закрыт 2-Б класс школы №1.

Во время карантина дети продолжат учиться дистанционно. В школе проведут дезинфекцию.

Напомним, на этой неделе стало известно о карантине по коронавирусу в третьем и первом классах учебных заведений Костомукши. (фото irk.ru)