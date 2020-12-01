В Костомукше два класса младшей школы закрыли на карантин по COVID-19

На севере Карелии из-за случаев коронавируса среди детей, несколько классов младшей школы отправили на карантин. Информация об этом появилась на официальной странице органов местного самоуправления Костомукшского городского округа.

Так, с 30 ноября на карантин по коронавирусу отправлен 3-в класс в гимназии. С 1 декабря на карантин закрыт 1-а в школе №3. Отмечается, что во время карантина школьники продолжат учиться дистанционно. В образовательных учреждениях проведут дезинфекцию.

С 30 ноября к обучению в очном формате вернулись девятиклассники лицея, ранее ушедшие на карантин по ОРВИ. (фото rbc.ru)