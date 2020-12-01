Новый приказ о ветеранах труда заработал в Карелии

В Карелии подписан новый приказ «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда». Приказ от 27 ноября за подписью министра социальной защиты республики Ольги Соколовой опубликован на портале правовой информации. Предыдущий аналогичный приказ от 2016 года утратил силу.

Согласно положению, ветеранами труда признаются граждане РФ, проживающие в Карелии и награжденные орденами или медалями, почетными званиями, почетными грамотами или благодарностями президента, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде и работу не менее 15 лет. Трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, должен быть не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, также учитывается выслуга лет. Ветеранами труда могут быть признаны начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

В центр социальной работы необходимо предоставить удостоверения к орденам, медалям и почетным званиям. Если их нет, то следует предоставить «правильно оформленные записи в трудовой книжке» или справки, подтверждающие факт награждения.

Также в приказе указаны основания, по которым может быть отказано в присвоении звания. Так, причиной может быть недостоверные сведения, несоответствие требованиям и непредоставление документов. (фото okarb.ru)