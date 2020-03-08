Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в России

Сегодня в России зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом. По одному заболевшему выявили в Калининградской, Белгородской и Московской областях. В штабе по борьбе с инфекцией отмечается, что все заразившиеся в последние две недели ездили в Италию, пишет РИА Новости.

Госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование»,

– добавили в штабе.

Всего в России зарегистрировали 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два – у граждан Китая, 14 – у граждан России, вернувшихся из Италии, один – у гражданина Италии.

Не исключено, что заразившиеся коронавирусом могут появиться и в Карелии. В связи с этим глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, куда на обсервацию будут отправлять жителей Карелии, вернувшиеся из стран, где выявлен вирус 2019-nCoV.

Добавим, что меры предосторожности не избыточны, так как в соседней Финляндии, куда мы часто ездим в гости, зафиксировано 23 случая заражения коронавирусом. У пассажиров «Аллегро», курсирующего между Хельсинки и Санкт-Петербургом, на территории России стали измерять температуру из-за коронавируса.