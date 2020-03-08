Росстат назвал самые распространенные женские профессии

RT на основе данных Росстата составил рейтинг самых распространенных профессий среди женщин в России.

Большинство представительниц слабого пола в России работают продавцами (13,1%).

На втором месте – специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.

Далее идут специалисты в сфере бизнеса и администрирования (9,7%), средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и средний медперсонал (медсестры) – 6,7%.

Всего в России по состоянию на конец III квартала прошлого года работали 35,2 млн женщин.