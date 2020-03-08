Путин внес в Госдуму поправки в уголовный кодекс России

Президент России Владимир Путин в субботу внес в Госдуму законопроект о введении уголовного наказания за уничтожение или порчу памятников защитникам Отечества или воинской доблести, максимальный тюремный срок за это может составить пять лет, а штраф – до пяти млн рублей. Текст документа опубликован в думской электронной базе, пишет ТАСС.

Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей, согласно которой «уничтожение либо повреждение расположенных на территории Российской Федерации или за ее пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России» влечет за собой штраф в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия или угрозой его применения, согласно президентской инициативе, будет караться «штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до пяти лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок».