Очередная опасная мутация коронавируса пришла в Россию

Бразильский штамм коронавирусной инфекции под названием «гамма» выявили в России. Он гораздо более заразен по сравнению с начальным вариантом, сообщили «Интерфаксу» в НЦ «Вектор».

По возможности заразить наибольшее число людей коронавирус варианта «гамма» подобен индийскому штамму «дельта». Но все же в России распространена именно последняя названная мутация, считают ученые.

Штамм «гамма» встречается лишь в единичных случаях. «Эпсилон» и «лямбду» вообще не обнаружили. Однако в «дельте» и «гамме» специалисты видят опасность.

Эти мутации вызывают озабоченность из-за большой трансмиссивности и возможности снижать эффективность выработанных к коронавирусу антител.

Сейчас в «Векторе» получили несколько образцов штамма «гамма» у коллег из Италии, Австралии и Таиланда.

Вирусы быдут исследовать, определяя их патогенность, жзнеспособность на поверхностях и возможности по нейтрализации. Изучение новой мутации займет порядка двух месяцев. // Фото: medicina.ru