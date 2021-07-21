Резкий рост разводов в России связали с пандемией

Рост разводов в стране могла спровоцировать пандемия коронавируса. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказала социолог, доцент НИУ ВШЭ Ольга Савинская.

Супруги оказались на самоизоляции в домах, обстановка вокруг распределения обязанностей накалилась. По словам Савинской, многие россиянки жаловались, что нагрузка по уходу за всеми членами семьи выросла. Специалист считает, что семьям нужно обращать внимание на то, как распределены обязанности.

«Есть семьи, где мужчина много зарабатывает, женщина много берет на себя, иногда даже приглашают няню или домработницу. В каждой семье это распределение может быть свое, потому что семьи разные. Но в любом случае об этом надо договариваться»,

- считает социолог.

В России за первые пять месяцев 2021 года развелись более 251 тысяч пар, что стало семилетним рекордом, такие данные приводит международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. При этом чаще разводились в регионах Кавказа. (фото psychologies.ru)