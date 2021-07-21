Парусник «Россия» парализует движение транспорта на трассе «Кола»

Движение транспорта по федеральной магистрали «Кола» остановится в четверг на 45 минут. Об этом автомобилистов предупреждает Упрдор «Северо-Запад».

22 июля с 10 до 10:45 будет разведен Ладожский мост в Ленинградской области. В этот период по реке Нева пройдет парусник «Россия». Переправа расположена вблизи деревни Марьино Кировского района.

Автомобилистов просят учесть информацию при планировании маршрута. (фото moika78.ru)