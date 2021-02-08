Карелия вошла в число регионов с заболеваемостью COVID-19 выше средней

В 29 регионах России заболеваемость коронавирусом снижается, еще в 54 субъектах «ситуация стабильна», но в ряде регионов заболеваемость превышена.

«Должна сказать, что суточный показатель заболеваемости у регионов сильно дифференцирован, сильно отличается. В два и более раз выше среднего по России показатель превышен в Республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге»,

- цитирует РИА Новости вице-премьера Татьяну Голикову.

Минимальные уровни зафиксированы в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае. Как отмечает вице-премьер, в стране ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стабилизируется. За прошедшую неделю темп прироста снизился до 0,45%.

По данным на 8 февраля, общее число заболевших коронавирусом в Карелии - 37850, выздоровевших - 32950, умерших - 254. (фото Kirill Zykov, russian.rt.com)