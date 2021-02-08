Всероссийскую перепись населения перенесли

Правительство РФ решило перенести всероссийскую перепись населения с весны на осень. К сентябрю в стране ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации.

В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможностей» для проведения переписи населения в наиболее безопасный период, сообщили в Карелиястат. В мероприятии традиционно участвуют переписчики-студенты. Старт переписи в сентябре позволит им не отрываться от учебы.

По словам заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, более точные даты проведения переписи будут определены постановлением правительства РФ. В настоящее время готовятся нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать отсрочку проведения переписи. (фото ramen.msr.mosreg.ru)