Названо условие отказа от масок в 2021 году

Уже до конца 2021 года россияне смогут отказаться от масок в общественных местах, если будут строго соблюдать меры профилактики коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Эксперт призвала жителей страны не расслабляться. Она напомнила, что эпидемия прекратится, когда иммунитет будут иметь 60-70 процентов россиян.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что к середине лета страна сможет вернуться к нормальной жизни. Фото bloknot.ru