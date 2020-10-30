Роддом на Кирова начнет принимать заболевших коронавирусом

С 1 ноября Родильный дом имени Гуткина в столице Карелии начнет принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Как уточняется в паблике учреждения, это делается в соответствии с приказом министерства здравоохранения республики. беременных и рожениц будут принимать в перинатальном центре на Древлянке.

«По приказу Министерства Здравоохранения РК , наш Родильный дом им. Гуткина К.А. с 1 ноября начинает приём пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Приём беременных, рожениц и родильниц будет осуществляться в Республиканском Перинатальном Центре»,

- говорится в сообщении роддома.

Сообщение потрясло некоторых пользователей группы.

«Ужасная новость. Такое место отдать под ковидных пациентов! Половина города там родились, вторая половина там рожала. Вернут ли роддом обратно потом, вопрос..»

«Как только COVID уйдёт на спад, Родильный дом после определенной подготовки, вновь станет акушерским стационаром», - ответили в учреждении. (фото irecommend.ru)