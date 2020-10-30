В Карелии набирают группу добровольцев для поисков пропавших рыбаков

Два рыбака пропали на озере Верхнее Падозеро в Пряжинском районе. Для их поисков формируется отряд добровольцев. Поиски будут вестись на берегу и на воде.

Как сообщает паблик водолазной группы «ДобротворецЪ», требуются

судоводитель с моторной лодкой и опытом управления; дайверы и фридайверы; пешие для осмотра береговой линии; обеспечивающие и страхующие водолазов; подводные охотники. Выезд на поиски запланирован на 8 часов утра 31 октября из Петрозаводска.

Напомним, мужчины, 1970 года рождения, пропали 17 октября. Спасатели проводили поиски, но безрезультатно. (фото obzor174.ru)