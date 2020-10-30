30 октября 2020, 07:05
В Карелии набирают группу добровольцев для поисков пропавших рыбаков
В эту субботу водолазы отправятся на поиски мужчин на озеро Верхнее Падозеро
Два рыбака пропали на озере Верхнее Падозеро в Пряжинском районе. Для их поисков формируется отряд добровольцев. Поиски будут вестись на берегу и на воде.
Как сообщает паблик водолазной группы «ДобротворецЪ», требуются
судоводитель с моторной лодкой и опытом управления; дайверы и фридайверы; пешие для осмотра береговой линии; обеспечивающие и страхующие водолазов; подводные охотники. Выезд на поиски запланирован на 8 часов утра 31 октября из Петрозаводска.
Напомним, мужчины, 1970 года рождения, пропали 17 октября. Спасатели проводили поиски, но безрезультатно. (фото obzor174.ru)