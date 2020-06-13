Как петрозаводчанка искала коронавирус в своем доме

Онлайн-карту распространения коронавируса в Карелии, громко представленную весной правительством Карелии и лично Артуром Парфенчиковым, общественность встретила неоднозначно. Особенно, когда с 30 апреля на карту стали наносить не общее число очагов в том или ином микрорайоне города, а конкретные адреса с улицами и номерами домов (без указания квартир и подъездов, а в частном секторе и номеров домов).

Часть граждан полагала, что таким образом распространяются персональные данные и пугала непредсказуемыми социальными последствиями. Что соседи заболевших будут портить жизнь ковидникам или даже их убивать. Другая же часть полагала, что карта – штука полезная, так как дает представление насколько близко от тебя находится вирус, и формирует, помимо всего прочего, личный уровень бдительности и защитных мер. (Мы даже провели опрос, выясняя отношение к карте).

Опасения первых не подтвердились. За полтора месяца, что существует карта, был только один случай, когда в Кеми граждане вычислили заболевшего, впрочем, дальше отдельных ругательств в соцсетях, дело, слава богу, не зашло.

В Петрозаводске о подобных историях неизвестно. Портал «Петрозаводск говорит» ежедневно публикует адреса новых заболевших, и, судя по читаемости, граждан это весьма интересует, но к дурному не побуждает.

Я отношусь к числу тех, кто считает карту полезной (хотя есть в редакции и другие мнения). Я внимательно слежу за появлением новых адресов, сообщаю друзьям и близким, если рядом с ними появляется очаг, чтобы были аккуратней и осторожней. Когда вирус поселился в доме напротив, я изменила привычке ходить в магазин, который удобен как мне, так и жителям этого дома, реже ходить и в прочие магазины неподалеку.

2 июня карта сообщила, что вирус добрался и до моего дома. В каком именно подъезде – неизвестно, но я перестала без лишней нужды трогать перила, почтовый ящик, голыми пальцами кнопку домофона, не вступать в долгие личные беседы с соседями, использовать перчатки. И стала ждать отметки на карте, что подъезд (мой или прочий) продезинфицирован: такие отметки появляются на карте через некоторое время после обнаружения там очага. Но дождалась я только того, что 4 июня в доме появился новый очаг. А отметки о дезинфекции так и не последовало.

Спустя неделю после первого случая я позвонила на горячую линию Роспотребнадзора. Меня переключили на специалиста, которая представилась «горячей линией».

Женщина сказала мне, что по правилам дезинфекция в доме должна быть проведена в течение суток после обнаружения очага.

Обещала разобраться, почему в моем доме, где уже два очага, спустя неделю не произведена дезинфекция, и перезвонить. Звонка я не дождалась и на следующий день позвонила сама.

Оказалось очень интересно. Все та же женщина по имени «горячая линия» сказала мне, что подъезд нашего дома не продезинфицирован потому, что она не отправляла данные в комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору, который отвечает за дезинфекцию в домах заболевших.

А не отправила она туда данные потому, что в моем доме заболевших… нет!

- Да вы что? А как же карта?

- Ну знаете, говорят, бывают там неточности. Мы вчера его искали, сегодня искали, все перерыли. У нас по этому адресу нет подтвержденных ковид-положительных. Не мы эту карту ведем, а тот, кто ведет, может быть, не тот адрес случайно ввел?

- Дважды?

- Ну а что вы так переживаете, если бы были заболевшие, уже была бы проведена (дезинфекция). Бывают, не знаю, как это назвать, не опечатки, но там такое разрешение, что ну бывает, поставили точку, а она немножко сместилась.

Женщина по имени «горячая линия» была убедительной и участливой, мы с ней сверили соседний дом, где у нас данные совпадали (ее и те, что я видела на карте), но по моему адресу – категорическое нет. (Запись разговора имеется).

Но разобраться хотелось, тем более, что на карте я обнаружила и другой дом на Кукковке без отметки о дезинфекции, спустя шесть дней после обнаружения очага. Кроме того, в последнее время стало случаться, что карта обновлялась поздно или не обновлялась вообще.

А еще на днях мы в редакции обнаружили интересную математику. Когда новых заболевших больше, чем адресов, это понятно: в одном доме может заболеть несколько человек. Но как новых адресов может быть больше, чем заболевших людей? Человек - восемь, а адресов - девять.

Короче, вопросы имелись, которые я и задала пресс-секретарю главы Карелии Марине Кабатюк.

Ответы оказались интересными и даже очень интересными!

Марина Кабатюк посмотрела свои сводки, связалась лично с руководителем Роспотребнадзора Людмилой Котович, они тоже сверили сводки и оказалось, что в моем доме коронавирус… есть! Все, как и указано на карте, дважды очаг.

Ну приехали.

Марина Кабатюк пояснила, что это может случиться потому, что есть некие две таблицы, и могут быть разночтения.

Я, правда, так и не смогла понять, как так может быть, чтобы в одном и том же Роспотребнадзоре, который получает информацию из одной и той же лаборатории, данные по моему дому были кардинально разные у сотрудницы, которая отправляет данные в Комитет, и у руководителя ведомства.

Когда нет рационального объяснения, приходится думать, что это принятый у нас в России «человеческий фактор». И если женщина по имени «горячая линия» просто «потеряла» мой дом, не отправив данные в комитет для дезинфекции, то как часто с ней это происходит? И сколько еще жителей не могут дождаться дезинфекции?

Да и проводится ли дезинфекция вообще, или только отмечается на карте, – тоже хороший вопрос. Но как проверишь? Не будешь же сидеть сутками у дома и следить за всеми подъездами?

А может, коронавируса в моем доме нет, а просто в правительстве Карелии не готовы признавать ошибку, что дважды нанесли не тот адрес на широко разрекламированную карту? Как это проверить? Никак.

Так или иначе, на следующий день после звонка пресс-секретарю, отметка о дезинфекции подъезда в моем доме появилась.

Марина Кабатюк обещала, что и другой, указанный мною дом, тоже продезинфицируют. Ранее она отмечала, что карта не вовремя обновляется из-за технических сбоев. Что же касается расхождений числа адресов и людей, то просто в тот день на карту добавили забытый накануне адрес.

В общем где-то потеряли, где-то забыли, где-то технический сбой. Где-то в этом, возможно, слукавили.

Все это перестает быть мелочами, когда речь идет о безопасности в период пандемии. Я знаю людей, которые, узнав, что у них в доме три очага, уехали жить за город, еще одна семья в аналогичной ситуации собирается на время разъехаться – жена к подруге, муж - к родным.

Люди пытаются уберечь себя и близких, на основе той информации, которую им выдают.

Вовремя продезинфицированный подъезд (не только на словах) тоже возможно поможет уберечь чье-то здоровье или жизнь. Поэтому хотелось бы поменьше сбоев, технических и человеческих. И таких детективных историй, где даже не поймешь, кто виновен.

Всем здоровья.

Елена Гульшина