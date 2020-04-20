Два новых случая заболевания COVID-19 подтверждены в Карелии

За вчерашние сутки в Карелии выявлено еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях.

По оперативной информации ситуация с распространением коронавируса в республике на понедельник, 20 апреля, выглядит следующим образом:

– 30 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции (+2 случая за сутки);

всего проведено 8628 исследований (+368 за сутки);

–32 человека находятся в стационаре, 87 – выписаны;

– 1687 жителей Карелии находятся на самокарантине (+55 за сутки);

–30 человек находятся в местах обсервации;

– 137 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+13 за сутки), 23 – умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), летальных случаев за прошедшие сутки нет.

«Дал поручение Минздраву провести комплексную аналитику всех пневмоний в целях определения причин их высокого уровня в условиях уже достаточно длительных жестких мер изоляции»,

– пишет Парфенчиков.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19. В большинстве случаев проводится компьютерная томография. Так, за последние сутки всем больным вновь поступившим с пневмонией сделана КТ. Подозрений на COVID не обнаружено.

Добавим, что по данным руководителя Минздрава РК Михаила Охлопкова, два новых случая зарегистрированы в Петрозаводске и в Сегеже – у граждан из числа контактировавших с заболевшими членами семьи