Почти 200 человек умерли от коронавируса в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус диагностирован еще у 6368 человек. Скончались 198 пациентов. Сумел выздороветь 9551 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 629. В Санкт-Петербурге 278 новых случаев, в Архангельской области - 119, в Мурманской области - 158, в Ленинградской области - 52.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 выявлен у 694 230 человек. Количество жертв достигло отметки в 10 494. Выздоровели 463 880 человек.