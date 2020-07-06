Эксперт оценил вероятность распространения чумы по России

В России возможны единичные случаи чумы, но опасности распространения заболевания по стране нет. Об этом заявил академик РАН Виктор Малеев, его слова передает РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что в регионе Монголии, который граничит с республикой Алтай, два человека заболели чумой. Также один случай бубонной чумы подтвердили и на севере Китая.

Малеев уверен, что широкого распространения болезнь не получит. Также специалист призвал не сравнивать эту болезнь с коронавирусом. От чумы есть вакцина, есть лекарство. Люди активно прививаются от этого заболевания.

Кроме того, в России работает противочумный институт, есть противочумные станции, сотрудники которых ведут отлов сусликов, сурков, мышей, которые являются переносчиками чумы, и исследуют их на наличие инфекции, пояснил Малеев.