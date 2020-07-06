Диетолог рассказала о пользе сала при похудении

Диетолог Елена Соломатина назвала ситуацию, при которой сало может помочь похудеть. Об этом специалист рассказала в интервью радио Sputnik.

По словам Соломатиной, сало в сознании людей считается очень вредным продуктом, но это не так. Все дело в количестве и способе его употребления.

Так, врач рассказала, что бутерброд с цельнозерновым хлебом, салом и овощами может прекрасно утолить голод. После такого перекуса худеющим людям не захочется съесть что-то высококалорийное, вроде сладостей, отметила эксперт.

Диетолог, однако, напомнила о том, что сало само по себе очень калорийно, поскольку это стопроцентный жир. В сутки врач посоветовала употреблять не более 30 граммов этого продукта, желательно разбить эту массу на весь день.

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