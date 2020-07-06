Адвокат сообщил о скором суде над Ефремовым

Актеру Михаилу Ефремову сегодня было предъявлено обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП с погибшим в центре Москвы. Скоро начнется суд над артистом, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть человека и было совершено в состоянии опьянения.

Следствие провело все необходимые экспертизы, приобщило данные видеокамер и показания свидетелей о том, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пассажиров в автомобиле не было. Сама машины была технически исправна.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя своим внедорожником в нетрезвом виде, совершил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб 57-летний Сергей Захаров. Вечером 9 июня суд определил для Ефремова меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. В начале июля Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП.