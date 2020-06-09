Суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест

В Москве Таганский суд избрал меру пресечения для заслуженного артиста России Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Ефремов отправлен под домашний арест на два месяца, до 9 августа, сообщает РИА Новости.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Jeep Grand Cherokee актера выехал на встречную полосу движения и врезался в фургон Lada. В этот момент Ефремов был пьян. В результате столкновения 57-летний курьер Сергей Захаров, ехавший в отечественном автомобиле, получил серьезные травмы. Всю ночь врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину им не удалось - Захаров скончался.

После смерти пострадавшего статью, по которой обвиняется артист, переквалифицировали на более тяжкую. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сегодня вечером он был задержан полицией и доставлен в суд.

В суде Михаил Ефремов признал свою вину и согласился на домашний арест.

Подробности трагической истории, произошедшей в столице вечером 8 июня, читайте в нашем материале.