Эксперт предсказал силу второй и последующих волн коронавируса

Вторая волна коронавируса в России, безусловно, будет. Такое мнение выразил академик РАН Юрий Беленков, его цитирует РИА Новости.

По словам специалиста, мощность второй волны будет зависеть от принимаемых властями мер подготовки. Приход нового наступления Covid-19 академик назвал естественным явлением. Так развиваются все вирусные инфекции.

Как считает специалист, далее будут происходить третья и последующие волны коронавируса, но они могут пройти малозаметно, если к этому хорошо подготовиться. «Может быть, они будут где-то в общей куче с, как мы говорим, ОРВИ», - добавил Беленков.