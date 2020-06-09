09 июня 2020, 21:03
Крым откроют для туристов с 1 июля
Власти полуострова отменят обязательную обсервацию для приезжающих гостей
Туристы из других регионов России смогут отдохнуть в Крыму с 1 июля. С сегодняшнего дня открыто бронирование мест в отелях республики, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, его слова приводит РИА Новости.
Обязательная обсервация для приезжих из других регионов страны в республике будет отменена с 15 июня.
Аксенов распорядился открыть с 15 июня все санатории и гостиницы республики, но только для жителей Крыма. С 15 июня также откроются спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня.