09 июня 2020, 21:03
Россия

Крым откроют для туристов с 1 июля

Власти полуострова отменят обязательную обсервацию для приезжающих гостей

Туристы из других регионов России смогут отдохнуть в Крыму с 1 июля. С сегодняшнего дня открыто бронирование мест в отелях республики, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, его слова приводит РИА Новости.

Обязательная обсервация для приезжих из других регионов страны в республике будет отменена с 15 июня.

Аксенов распорядился открыть с 15 июня все санатории и гостиницы республики, но только для жителей Крыма. С 15 июня также откроются спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятия легкой атлетикой и футболом. Кафе с летними площадками заработали в Крыму с 1 июня.

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Метки: 
Крым
туризм
пандемия
коронавирус
Сергей Аксенов