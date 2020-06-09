Соцсеть «ВКонтакте» запустила революционную функцию

Самая популярная социальная сеть России «ВКонтакте» запустила функцию перевода голосовых сообщений в текст. Для этого достаточно нажать одну кнопку. Функцию уже называют революционной.

Разработчики утверждают, что система учитывает сленг русского языка и возможные сложные условия записи. Сейчас нововведение доступно в мобильной версии «ВКонтакте» - им может пользоваться часть юзеров.

Распознаванию поддаются как полученные, так и отправленные сообщения длительностью до 30 секунд. На долю таких коротких посланий приходится 90 процентов от всего их объема. Кроме того, уже работает поиск по содержимому голосовых сообщений. В дальнейшем можно будет преобразовывать в текст длинные и пересланные сообщения, также функция появится и в версии для ПК.