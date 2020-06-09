Смертельное ДТП: Повторит ли Ефремов судьбу Радзинского и Меладзе?

Вечер 8 июня стал последним днем жизни для 57-летнего курьера Сергея Захарова, оказавшегося в спецмашине в центре Москвы. На полном ходу в его фургон Лада врезался Jeep Grand Cherokee известного актера, любимца публики Михаила Ефремова. Актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данным на вечер 9 июня, в крови имелись и следы наркотиков.

Пострадавшего в аварии курьера, на попечении которого осталось двое детей, увезли в реанимацию. 9 июня в пять утра он умер от травм и большой потери крови.

Михаил Ефремов на месте происшествия плохо понимал случившееся. Он не помнил толком ДТП и обещал вылечить пострадавшего (на тот момент живого). Но актеру Стебунову, который вместе с Гармашом приехал на место ДТП он просто сказал: «Это все, это конец».

Ефремов был задержан, возбуждено уголовное дело, но после освидетельствования Михаил был отпущен под подписку о невыезде с требованием явиться на допрос в 11 утра. Ефремов не явился, сославшись на плохое самочувствие. К нему дважды приезжала скорая и полиция, однако он отказался от осмотра медиков и отказался покидать дом. Во второй половине дня его все-таки вывезли из дома на допрос. По информации на вечер вторника, Михаил Ефремов был задержан на 48 часов, его планировали доставить в суд для избрания меры пресечения. (Update. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа).

Когда стало известно о том, что жертва ДТП скончалась, статью по Ефремову переквалифицировали на более тяжкую, по ней актер может сесть в тюрьму на 12 лет.

История моментально получила огромный резонанс, об инциденте высказались известные люди, коллеги по театру, по проектам и даже пресс-секретарь Дмитрий Песков, реагируя на требование Милонова лишить Ефремова всех наград.

«Речь идет о трагическом, чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он — устроил аварию, в которой погиб человек», — сказал Песков. На вопрос, не считают ли в Кремле нужным лишить Ефремова звания заслуженного артиста, Песков ответил, что об этом не думают.

Большинство людей скорбят, отмечая, что это большая трагедия, как для семьи погибшего, так и для известного актера, его семьи и поклонников его таланта. Но есть и те, вроде Соловьева или Губерниева, кто ловит на трагедии хайп, не стесняясь в выражениях.

Трагедию используют и в политической плоскости, спекулируя на том, что Ефремов был оппозиционно настроен к существующему политическому режиму.

Проклятиям и оскорблениям подвергаются все члены семьи Ефремова, отчего они вынуждены закрывать аккаунты в соцсетях. И история только набирает ход: семья пострадавшего выехала на съемки в передаче «Пусть говорят».

Михаил Ефремов пользуется в России большой популярностью, это яркий и талантливый актер театра и кино, человек с принципиальной гражданской позицией. Но злоупотреление алкоголем актером не раз становилось причиной скандалов, на сцене или в жизни, когда его отказались брать на борт самолета, а теперь стало и причиной смерти человека. Впрочем, до трагедии взаимоотношения с алкоголем не считал проблемой, как минимум публично, о чем рассказал в интервью Юрию Дудю.

Сообщество гадает, как справится актер с виной за пережитое и насколько жестким будет его наказание. Сядет он в тюрьму или нет? Поможет ему звездный статус или нет?

Вопрос имеет место быть, если вспомнить истории Эдварда Радзинского и Валерия Меладзе, которые также были виновниками смертельных ДТП и избежали тюремного наказания.

Напомним, Эдвард Радзинский в июле 2011 года в Подмосковье на Volvo XC90 также выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan, 25-летняя пассажирка которого в этом ДТП погибла.

Писатель не отрицал своей вины, однако затем почему-то следствие затянулось и начало усматривать обоюдную вину водителей в ДТП. В октябре 2014 года полиция прекратила уголовное производство на основании объявленной ранее амнистии в честь 20-летия Конституции РФ. Семье погибшей девушки писатель и историк должен был выплатить 2 миллиона рублей.

Валерий Меладзе в конце 2012 года на трассе Киев-Обухов сбил 30-летнюю женщину, переходившую дорогу в метре от пешеходного перехода. От удара она пролетела двадцать метров и скончалась мгновенно.

У нее было двое несовершеннолетних детей, которым Меладзе решил оказывать материальную поддержку до их совершеннолетия. Суд признал его невиновным, учитывая то, что авария произошла из-за неосторожности женщины, а Меладзе сделал все, чтобы не совершить наезд.

Долгое время артист отказывался комментировать случившееся, потом рассказал:

«Где-то месяц я не мог ничего делать. Но сила духа вытащила меня после этого ужасного случая. Еще скажу то, о чем никогда не говорил, — об отношении ко мне семьи погибшей женщины. Для меня это было очень важно: что они думают, поймут ли меня. Это удивительные люди, которые за всё это время ни разу не осудили меня. Они всё поняли, разобрались в ситуации и тем самым, может быть, во многом помогли мне выстоять. И хотя я не вижусь с ними, они остаются для меня родными людьми. И не бывает дня, когда бы я о них не вспоминал. Каждое утро, просыпаясь, я молюсь за них, за их здоровье».