09 июня 2020, 16:38
Мужчина украл бензин с одной из АЗС в Петрозаводске
Полицейские карельской столицы раскрыли кражу топлива
В полицию Петрозаводска обратились работники одной из автозаправочных станций города. Они рассказали, что некий мужчина приехал на заправку, наполнил бак своей машины и канистру и уехал. Стоимость украденного бензина составила 5854 рубля, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Стражи порядка разыскали предполагаемого вора. Им оказался 31-летний местный житель. Мужчина признался в совершении преступления, объяснив свой поступок тем, что денег у него не было, а бензин был нужен.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.