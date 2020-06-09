Мужчина украл бензин с одной из АЗС в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратились работники одной из автозаправочных станций города. Они рассказали, что некий мужчина приехал на заправку, наполнил бак своей машины и канистру и уехал. Стоимость украденного бензина составила 5854 рубля, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка разыскали предполагаемого вора. Им оказался 31-летний местный житель. Мужчина признался в совершении преступления, объяснив свой поступок тем, что денег у него не было, а бензин был нужен.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.