В Петрозаводске подозреваемый в грабеже мужчина попал на видео

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в грабеже. Личность преступника пока не установлена, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Объявленный в розыск мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения. Его подозревают в хищении алкоголя в одном из магазинов Древлянки.

Всех горожан и гостей Петрозаводска, которые что-то знают об этом человеке, просят звонить по номеру телефона: +7-986-707-86-10. Конфиденциальность гарантируется.