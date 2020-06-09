09 июня 2020, 15:55
В Петрозаводске подозреваемый в грабеже мужчина попал на видео
После инцидента на Древлянке полиция карельской столицы объявила в розыск предполагаемого преступника
Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в грабеже. Личность преступника пока не установлена, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Объявленный в розыск мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения. Его подозревают в хищении алкоголя в одном из магазинов Древлянки.
Всех горожан и гостей Петрозаводска, которые что-то знают об этом человеке, просят звонить по номеру телефона: +7-986-707-86-10. Конфиденциальность гарантируется.