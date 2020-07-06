06 июля 2020, 19:22
Россия

Трассу «Кола» перекроют на два часа

Развод моста рядом с Лодейным Полем остановит движение по федеральной автодороге во вторник

Во вторник, 7 июля, движение по трассе «Кола» остановится на два часа. Дорогу перекроют рядом с Лодейным Полем с 8:50 до 10:50, сообщает Упрдор «Северо-Запад».

В это время представители РЖД будут проводить технологическую разводку моста через Свирь. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать правила дорожного движения.

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Метки: 
Ленинградская область
трасса Кола
Свирь
Лодейное поле
перекрытие движения