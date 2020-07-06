Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане

В одной из станиц Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в фонтане. Ее ударило электрическим током, сообщает региональное управление Следкома.

Отмечается, что девочка с подругой отправились на прогулку и стали играть возле фонтана. Школьница уронила в воду кепку и перешагнула борт, чтобы достать ее. В это время ребенок получил удар током. Подруга пострадавшей вытащила ее из воды, но не смогла оказать необходимую помощь. Оказавшиеся рядом взрослые также не сумели спасти ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В работе электрооборудования фонтана уже обнаружены существенные неполадки, которые и могли стать причиной короткого замыкания. В администрации станицы прошли проверки, изъята документация.