В Карелии шесть человек заболели COVID-19 после прививки «Спутником V»

Минимум шесть человек в Карелии заболели коронавирусом после первой прививки российской вакциной «Спутник V». Об этом стало известно в ходе передачи «В центре внимания» на «ГТРК Карелия».

Врач-эпидемиолог Людмила Рубис рассказала, что проанализировала все случаи вакцинации в поликлинике №4 в Петрозаводске с 14 декабря до 15 января. Ее слова приводит издание «64-я параллель онлайн».

За этот период времени вакцину успели получить 287 человек. Через 8-15 дней после первой прививки шестеро заболели коронавирусом, в их числе оказалась сама Рубис.

По мнению эксперта, эти случаи не говорят о неэффективности вакцины.

«Надо понимать, что сразу после прививки иммунитет мгновенно не вырабатывается. По крайней мере, неделю-две надо поберечься. Я была среди этих шести человек, которые заболели. В плане безопасности я могу сказать по себе и остальным пяти, что все перенесли заболевание достаточно легко в форме легкой респираторной инфекции, то есть вакцина уже начинала работать»,

– считает врач.

По словам Рубис, треть привитых в Карелии – люди старше 60 лет. (фото Наталия Козлова, belpressa.ru)