30 января 2021, 09:54
Пациенты с пневмонией продолжают массово поступать в больницы Карелии
За прошедшие 24 часа летальных исходов в республике не зарегистрировано
За минувшие сутки больницы Карелии пополнились новыми пациентами с воспалением легких.
34 человека были госпитализированы с внебольничной пневмонией, такие данные утром 30 января приводит оперштаб региона. За прошедшие 24 часа в Карелии никто не умер от внебольничной пневмонии.
С 1 апреля всего были госпитализированы 4543 пациента, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам с пневмонией проводят исследование на коронавирус. (фото bashinform.ru)