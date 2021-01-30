Пациенты с пневмонией продолжают массово поступать в больницы Карелии

За минувшие сутки больницы Карелии пополнились новыми пациентами с воспалением легких.

34 человека были госпитализированы с внебольничной пневмонией, такие данные утром 30 января приводит оперштаб региона. За прошедшие 24 часа в Карелии никто не умер от внебольничной пневмонии.

С 1 апреля всего были госпитализированы 4543 пациента, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам с пневмонией проводят исследование на коронавирус. (фото bashinform.ru)