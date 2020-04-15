Пасху в Карелии из-за угрозы COVID-19 будем праздновать онлайн

Глава Карелии Артур Парфенчиков пояснил на своей странице в соцсетях, как 19 апреля будет праздноваться Пасха в Карелии. Напомним, из-за пандемии коронавируса действует запрет на посещение массовых мероприятий, в том числе богослужений. В Карелии он продлен до 25 апреля.

По словам Парфенчикова, в преддверии Пасхи он обсудил с представителями карельского духовенства, местной власти, МВД дальнейшие действия по профилактике распространения коронавируса.

«Приняли решение: праздничные Пасхальные службы в храмах Карелии священнослужители проведут, но без прихожан. Прошу прислушаться к словам Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который призвал верующих «понести эти временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних»,

– сообщил губернатор.

Трансляции богослужений можно посмотреть в интернете. Храмы Карелии уже проводят такие показы: Екатерининская церковь и Храм Святого Великомученика Пантелеймона в Петрозаводске, Никольский храм в городе Сортавала и другие.

«Понимаю, что не все наши жители старшего поколения с легкостью в нем ориентируются. Поэтому прошу детей или внуков помочь своим родным»,

– обратился Парфенчиков к молодому поколению.

Он добавил, что 18 апреля Пасхальную службу из Храма Христа Спасителя в Москве можно будет посмотреть по телевидению.