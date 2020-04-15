Информация о закрытии въезда в Сегежу не подтверждается

В сети появилась информация, что завтра в 10 часов утра власти Сегежи якобы проведут совещание о целесообразности ограничения въезда в город и выезда из него в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу. Первоисточником информации назывался телеграм-канал главы Сегежского района Валентина Дорофеева.

К сожалению подтверждения этому мы не нашли. В своих постах чиновник рассказывает, что до сих пор медиками не установлены источники заражения коронавирусом жительницы Сегежи, а также одного из пациентов в Петрозаводске. Эта ситуация настораживает власти. Он задается вопросом, кто же тот нулевой пациент?

По словам Дорофеева, на данный момент известны результаты тестов на коронавирус 74 жителей города, которые контактировали с заболевшей женщиной. Все результаты - отрицательные. К вечеру ожидаются данные оставшихся контактов.

Напомним, после того, как стало известно о подтверждении диагноза коронавирус у пожилой жительницы Сегежи, в городе распоряжением Артура Парфенчикова был введен особо жесткий режим самоизоляции.

Подъезд дома, в котором живет заболевшая, был отправлен на карантин, людей охраняла полиция. Также на карантин были отправлены коллеги зараженной и ее родственники - в общем сложности 89 человек.