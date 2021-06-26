25 миллиардов рублей выделено регионам России на лечение ковид-больных

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам России 25 миллиардов рублей на лечение заболевших коронавирусом граждан. Финансирование поступит в региональные бюджеты в течение 30 дней, сообщает пресс-служба федерального правительства.

Источником финансирования стали нераспределенные остатки средств Фонда обязательного медицинского страхования.

«Не менее 700 тысяч госпитализаций при ковиде будет проведено за счет этих средств. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно – по полису ОМС – во всех регионах страны»,

- сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса 25 июня.

Кроме того готовится к подписанию распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медпомощи федеральными медицинскими организациями. Источником для транша также стали нераспределенные остатки средств ФОМС. (фото 4s-info.ru)