Умер Леонид Топчиев, князь из фильма «Хождение за три моря»

Советский актер театра и кино Леонид Топчиев умер в Москве. Тело 91-летнего актера было обнаружено в квартире на Нахимовском проспекте, сообщает «Комсомольская правда».

Полиция не обнаружила при осмотре тела заслуженного артиста РСФСР следов насильственной смерти. По предварительным данным, актер умер по естественным причинам. Точную причину установит экспертиза.

Леонид Топчиев играл во МХАТе. Известность получил после роли князя Московского Ивана Васильевича III в фильме «Хождение за три моря». Лента была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» на Канском фестивале в 1958 году. Снялся в картинах «Борец и клоун», «Олеко Дундич», «Казаки».

Топчиев также был главным режиссером Вологодского театра драмы и Ярославского государственного театра драмы имени Ф. Г. Волкова. Преподавал в ГИТИСе и руководил Московским литературно-драматическим театром ВТО. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. (фото kino-teatr.ru)