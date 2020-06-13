Озвучена дата, когда Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом

Пик заражения COVID-19 в России пришелся на 11 мая. Такую дату назвала вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Сегодня уже можно сказать, что, начиная с 17 марта, то есть, когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза»,

- отметила Голикова. 11 мая в нашей стране было зафиксировано рекордное число заболевших за сутки - 11 656.

Суточный прирост заболевших с конца марта снизился в 16 раз, отметила вице-премьер. Сегодня этот показатель составляет от 1,7 до 1,8% в среднем по стране. По словам Голиковой, выписаны практически 80% пациентов, помещенных в перепрофилированные под прием больных с коронавирусом клиники.