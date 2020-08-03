У главы администрации Кемского района подозревают COVID-19
Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал на своей странице в соцсети о недомогании и результате теста на ковид.
Как написал чиновник, у него появилась слабость в ногах, повысилась температура до 38 градусов.
«Анализ ПЦР показал положительную реакцию на КОВИД-19. Видимо где-то меры профилактики я соблюдал не на 100%»,
- сообщил глава администрации.
«На данный момент симптоматики никакой особой нет. Но спина болит так, как будто вчера кто-то бил меня по ней теннисной ракеткой. Температура 36,9’С»,
- добавил он.
Петров в составе кемской делегации из четырех человек приехал на компьютерную томографию в Беломорскую ЦРБ. Результаты пока еще не известны. Петров посоветовал окружающим соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, мыть руки, пользоваться санитайзерами и антисептиками.
Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Карелии - 2384 человека, в Кемском районе на сегодняшний день ковид подтвержден у 133 человек.