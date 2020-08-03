03 августа 2020, 17:59
Общество

«РКС-Петрозаводск» ищут диспетчеров, водителей и машинистов

В компании один из лучших коллективных договоров в Карелии и полный соцпакет

«РКС-Петрозаводск» приглашает на работу диспетчера, водителей автомобиля и машиниста бульдозера. Группа компаний «РКС-Петрозаводск» – это крупнейший представитель коммунальной отрасли в республике.

У работников «РКС-Петрозаводск» один из лучших коллективных договор в Карелии, полный социальный пакет, есть возможность совмещать заочное обучение и работу – все для удобства сотрудников, желающих развиваться в своей профессии. «РКС-Петрозаводск» ежегодно проводят обучающие курсы, конкурсы профессионального мастерства всероссийского уровня, у работников компании есть возможность попасть в «Кадровый резерв». Хотите стать частью дружной компании? Приходите работать в «РКС-Петрозаводск».

В компанию требуются:

Диспетчер

Полная занятость, сменный график

Опыт работы 3-6 лет

Обязанности работника:

  • Координация согласованной работы оперативных работников
  • Установление и контроль суточных диспетчерских графиков и поддержание требуемых параметров теплоносителя
  • Контроль и регулирование гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей
  • Ведение оперативной документации
  • Наличие высшего/ среднего профессионального образования (теплотехника и теплоэнергетика)
  • Умение работать со специализированными программами на базовом уровне

Водитель автомобиля 4 разряда (2 вакансии)
Постоянная занятость, полный день
Опыт работы от 1 года

Наличие водительского удостоверения "В" и "С"

Среднее профессиональное образование

Отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья
Обязанности работника:
• Управление автомобилями всех типов, грузоподъемностью от 10 до 40 тонн
• Знание устройства а/м КАМАЗ, ЗИЛ
• Умение производить первичный ремонт а/м

Машинист бульдозера 6-го разряда

Постоянная занятость, полный день

Опыт работы от 1 года

Отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья
Обязанности работника:
• Перемещение грунтов и планировка площадей отвалов, складов
• Участие в ремонте и обслуживании техники
• Ведение установленной технической документации
• Знание технического устройства бульдозера Б-10 и др. самоходной техники
• Наличие действующего удостоверения «тракторист-машинист», а также машиниста экскаватора
• Опыт работы машинистом бульдозера марки Б-10, а также другой самоходной техники
• Знание технического устройства бульдозера Б-10, а также другой самоходной техники
 

По возникшим вопросам обращайтесь к специалисту отдела и развития персонала Серковой Александре Витальевне по номеру 71-00-44.

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«РКС-Петрозаводск»
Вакансии
Петрозаводск
Резюме
работа
диспетчер
водитель
машинист
Общество