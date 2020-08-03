«РКС-Петрозаводск» ищут диспетчеров, водителей и машинистов
«РКС-Петрозаводск» приглашает на работу диспетчера, водителей автомобиля и машиниста бульдозера. Группа компаний «РКС-Петрозаводск» – это крупнейший представитель коммунальной отрасли в республике.
У работников «РКС-Петрозаводск» один из лучших коллективных договор в Карелии, полный социальный пакет, есть возможность совмещать заочное обучение и работу – все для удобства сотрудников, желающих развиваться в своей профессии. «РКС-Петрозаводск» ежегодно проводят обучающие курсы, конкурсы профессионального мастерства всероссийского уровня, у работников компании есть возможность попасть в «Кадровый резерв». Хотите стать частью дружной компании? Приходите работать в «РКС-Петрозаводск».
В компанию требуются:
Диспетчер
Полная занятость, сменный график
Опыт работы 3-6 лет
Обязанности работника:
- Координация согласованной работы оперативных работников
- Установление и контроль суточных диспетчерских графиков и поддержание требуемых параметров теплоносителя
- Контроль и регулирование гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей
- Ведение оперативной документации
- Наличие высшего/ среднего профессионального образования (теплотехника и теплоэнергетика)
- Умение работать со специализированными программами на базовом уровне
Водитель автомобиля 4 разряда (2 вакансии)
Постоянная занятость, полный день
Опыт работы от 1 года
Наличие водительского удостоверения "В" и "С"
Среднее профессиональное образование
Отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья
Обязанности работника:
• Управление автомобилями всех типов, грузоподъемностью от 10 до 40 тонн
• Знание устройства а/м КАМАЗ, ЗИЛ
• Умение производить первичный ремонт а/м
Машинист бульдозера 6-го разряда
Постоянная занятость, полный день
Опыт работы от 1 года
Отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья
Обязанности работника:
• Перемещение грунтов и планировка площадей отвалов, складов
• Участие в ремонте и обслуживании техники
• Ведение установленной технической документации
• Знание технического устройства бульдозера Б-10 и др. самоходной техники
• Наличие действующего удостоверения «тракторист-машинист», а также машиниста экскаватора
• Опыт работы машинистом бульдозера марки Б-10, а также другой самоходной техники
• Знание технического устройства бульдозера Б-10, а также другой самоходной техники
По возникшим вопросам обращайтесь к специалисту отдела и развития персонала Серковой Александре Витальевне по номеру 71-00-44.