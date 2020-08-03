В Карелии опубликованы результаты ЕГЭ по иностранным языкам и биологии

Стали известны результаты ЕГЭ выпускников республики по иностранным языкам и биологии, сообщает правительство РК.

В 2020 году ребята сдавали английский и немецкий языки, по которым максимальный балл составил 97 и 79 баллов соответственно. По биологии самая сильная работа набрала 96 баллов.

Обе части ЕГЭ по английскому языку (письменную и устную) сдавали 432 человека. Все участники экзамена преодолели минимальный порог в 22 балла. Выпускников, которые справились на высокие баллы, в этом году 131, что составляет более 30% от числа сдававших.

В экзамене по немецкому языку в 2020 году приняли участие 5 человек, все успешно сдали экзамен. Максимальное количество баллов за ЕГЭ по этому предмету – 79.

С 3 августа стартовал дополнительный период сдачи госэкзаменов. На этот этап допускаются участники экзамена, не явившиеся по уважительным причинам, подтвержденным документально, а также участники экзамена, принявшие участие в ЕГЭ в резервные сроки основного периода и повторно допущенные к сдаче.

В дополнительный период экзамена ЕГЭ в Карелии будут сдавать восемь человек: пять выпускников текущего года и три выпускника прошлых лет. По два человека планируют написать профильную математику, русский язык, биологию, историю, устную часть английского, обществознание и физику. Ещё один человек сдаст письменную часть английского языка.