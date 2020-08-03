В районах Карелии не выявлено ни одного случая коронавируса за сутки

За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен еще у 9 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Все заболевшие - жители Петрозаводска. В районах республики впервые за долгое время новых зараженных нет.

Выздоровели еще 11 человек: в Петрозаводске - 6, в Сортавальском районе - 1, в Суоярвском районе - 1, также выписаны еще 3 работника подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию «Ондский».

Общее количество заболевших в нашей республике достигло отметки в 2384 человека. Напомним, вчера от коронавируса в Петрозаводске умерла пожилая женщина. Это 18-я жертва инфекции в Карелии.