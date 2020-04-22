Мужчине, закрывшемуся на карантин, отказываются выдавать больничный

Житель Карелии попал в неприятную ситуацию. Вернувшись из Санкт-Петербурга, он, как того требует распоряжение главы Карелии Артура Парфенчикова, самоизолировался на 14 дней, только вот медики отказались выписывать ему больничный. Таким образом, мужчина как бы ушел на 14-дневный карантин за свой счет. Об этой непростой истории пишет сегодня «64 параллель».

Как и положено, приехав домой, мужчина позвонил на «горячую линию» по коронавирусу. Там ему настойчиво рекомендовали оставаться дома, на работу не выходить. Дальнейшие рекомендации обещали выдать позже. Ответ пришел через пять дней и ошеломил костомукшанина.

Заместитель главврача Межрайонной больницы №1 Светлана Крупенькина сообщила:

«В момент, когда гражданин покинул республику, режим повышенной готовности по борьбе с коронавирусом был уже введен президентом РФ Владимиром Путиным, перемещение было не рекомендовано. Решив покинуть пределы республики, гражданин должен принять все финансовые риски на себя, но соблюсти режим самоизоляции он обязан. ФСС не будет оплачивать такие больничные».

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, который так же дал ответ жителю Костомукши, нашел еще одно нарушение:

«Министерство не может в сложившейся эпидемической ситуации дать разрешение или рекомендовать нарушить распоряжение главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года №127-р. О наличии режима самоизоляции на территории республики Вы должны были знать, приобретение автомобиля в другом регионе не входит в перечень оснований для его нарушения.»

Министр порекомендовал мужчине решать вопрос с работодателем индивидуально. При наличии индивидуального трудового спора, по его словам, можно обратиться в комиссию по трудовым спорам либо в суд.

Добавим, что распоряжение Парфенчикова рекомендующее воздержаться от поездок за пределы Карелии вышло 19 марта 2020 года, а обеспечить самоизоляцию после возвращения из Санкт-Петербурга 14 апреля 2020 года.

Как рассказала Светлана Крупенькина, похожих обращений в Карелии несколько. В основном они связаны с пребыванием за границей до введения режима самоизоляции, когда ситуация была более спокойной.