25 февраля 2020, 15:32
Мир

В Европе могут возобновить временный погранконтроль из-за коронавируса

Страны Шенгенской зоны могут самостоятельно вводить контроль на границах в связи с угрозами безопасности или здравоохранения

В странах ЕС могут приостановить свободное движение людей и возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами из-за вспышки коронавируса. О возможной приостановке Шенгена сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Даны Спинант.

«Страны, входящие в Шенгенскую зону, имеют право самостоятельно вводить меры контроля по причинам безопасности или здравоохранения. В данном случае, COVID-19 касается именно здравоохранения… Такие меры могут приниматься, но они должны быть основаны на анализе рисков и научных данных»,

- цитирует РИА Новости представителя ЕК. По ее словам, комиссия призывает страны сообщества воздерживаться от односторонних действий.

Локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Италии. Там, по данным на 24 февраля, число инфицированных превысило 230 человек. Число летальных исходов достигло семи. Местные власти вводят строгие карантинные нормы, соседние государства изучают возможности введения мер пограничного эпидемиологического контроля.

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Шенгенская зона
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