Около шести тысяч человек заразились COVID-19 за сутки в России

За последние сутки в России выявлено 5 635 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них у 24,9% без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране выросло до 818 120.

За сутки скончались 85 пациентов. Общее число летальных исходов выросло до 13 354.

Выздоровели за сутки 3 079 человек. С начала распространения инфекции излечились 603 329 пациентов.

Суточный рост общего числа случаев заражения держится на отметке в 0,7% шестой день.

Ранее мы писали о том, что в Карелии за минувшие сутки COVID-19 заразились 9 человек: в Петрозаводске – 8 человек, в Кондопоге – 1. Посмотреть новые адреса заболевших в карельской столице, появившиеся на онлайн-карте, можно здесь.