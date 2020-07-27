Новая статья может появиться в Уголовном кодексе России



В России может появиться новая статья УК РФ «Налоговое мошенничество». Проект закона ужа разработан силовиками, пишет сегодня РИА Новости со ссылкой на слова заместителя председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

«Сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления – «Налоговое мошенничество». Но этот вопрос пока обсуждается, и говорить что-то конкретно по нему рано»,

– сказала она.

По словам Леоненко, традиционно к налоговым преступлениям относятся четыре статьи УК, то есть с 198 по 199.2, и добавляется статья 159, то есть мошенничество.

Она пояснила, что, как правило, событие такого преступления связано с незаконным возмещением НДС из бюджета.

«Налоговое преступление, если возьмем статью 199 УК РФ, где говорится об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере, оно предусматривает до шести лет лишения свободы, в то время как статья 159 УК РФ, по которой квалифицируется хищение путем обмана в особо крупном размере, предусматривает до десяти лет лишения свободы, то есть меры ответственности разные. Однако на практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному, по 159-й статье и по 199-й»,

– пояснила Леоненко.

Законопроект разрабатывали совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.