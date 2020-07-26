Россиян предупредили об опасности хлеба

Потребление соли россиянами заметно превышает норму, рекомендуемую ВОЗ. Так, в среднем на рацион одного человека в России в день приходится по 12 граммов соли, тогда как рекомендовано - только пять граммов, пишет РИА Новости со ссылкой на специалиста по питанию Александра Батурина.

Положение усугубляет пристрастие россиян к соленой пище. В частности, много соли содержится в хлебе и колбасе. Так, в 300 граммах хлеба содержится порядка пяти граммов соли, однако снизить ее количество непросто - продукт сразу же теряет вкус. Также хлеб сразу становится более крошащимся, что снижает качество товара.

Большое содержание соли также в консервации: квашеной капусте, соленых огурцах. В самом рассоле содержатся молочнокислые бактерии, которые полезны для человека, но высокое содержание соли одновременно пагубно влияет на организм.

По словам эксперта, чрезмерное употребление соли может привести к развитию ожирения, диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.