Врач рассказал, как отличить коронавирус от гриппа

Грипп можно довольно точно отличить от коронавируса по симптомам. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал специалист столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По словам эксперта, резкое повышение температуры тела под 40 градусов, ломота, слабость - это симптомы гриппа. Для коронавируса характерны другие признаки: потеря обоняния и чувства вкуса.

При этом Тяжельников отметил, что Covid-19 до конца не изучен и может протекать совершенно по-разному, в том числе и бессимптомно.

Напомним, по данным на 26 июля, в России зарегистрированы более 812 тысяч случаев заражения коронавирусом.