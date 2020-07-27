Около десяти человек заболели COVID-19 за сутки в Карелии

В Карелии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболело 9 человек, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

9 новых случаев корронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 8 человек, в Кондопоге – 1.



Выздоровели еще 13 человек: в Петрозаводске – 10, в Суоярвском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 354,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,6 раза выше и составляет 553,7 случая, по Северо-Западу – 541,4.