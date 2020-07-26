С правительственного интернет-ресурса удалили материалы о Дмитриеве

Текст: Георгий Чентемиров

22 июля в Петрозаводске вынесли приговор исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву. Историка судили по обвинению в изготовлении детской порнографии, развратных действиях, сексуальном насилии и хранении оружия. Это дело вызвало колоссальный общественный резонанс; сторонники Дмитриева полагают, что обвинения ложны, а уголовное преследование имеет политические мотивы. На приговор пришли сотни людей и приехали десятки журналистов – это, пожалуй, самое громкое уголовное дело в истории Карелии и уж точно главный инфоповод последних месяцев.

Работали возле суда и сотрудники правительственного информационного агентства «Республика». Но, как выяснилось, напрасно: новости и обзорный материал о приговоре исчезли с сайта издания. К счастью, не бесследно.

Сразу оговорюсь: в данном материале я не собираюсь делать собственных выводов об обоснованности обвинений и справедливости приговора Юрию Дмитриеву. Я хочу проанализировать реакцию власти на уголовное дело и на шум вокруг него. Потому что реакция эта, откровенно говоря, ни в какие ворота не лезет.

Информационное агентство «Республика» – ресурс, подконтрольный правительству Карелии. Однако, кроме освещения деятельности органов государственной власти, журналисты «Республики» занимаются и другими темами. В частности, это издание довольно подробно писало о деле Дмитриева.

В день приговора возле суда трудился корреспондент информагентства Александр Батов. Он добросовестно передавал коллегам информацию о происходящем. В результате, по нашим данным, на «Республике» вышли три новости и один обзорный текст под заголовком «Дело Дмитриева: приговор вынесен».

Если вбить в Гугле этот заголовок, на поисковой странице появляется ссылка на материал. Однако при попытке перейти на него сайт выдает ошибку. То есть текст определенно был, но с сайта его убрали. Та же участь постигла новости о приговоре.

Любопытно, что некоторые из них успел перепечатать сайт «Безформата». Там публикуются чужие материалы, но со ссылкой на первоисточник. Материалы «Республики» о деле Дмитриева, которые попали на этот ресурс, написано профессионально, в сугубо новостном ключе, без оценок и эмоциональных перекосов. Но вот на самой «Республике» их нет.

По моему скромному мнению, это информационное ЧП. Ресурс, живущий на деньги налогоплательщиков, снял новости о главном и самом громком событии – не дня, а последних месяцев и, возможно, лет. То есть читатель «Республики», открыв любимый сайт вечером 22 июля, просто не увидел бы вообще никаких сведений о приговоре Юрию Дмитриеву.

И еще бы можно было хоть как-то, с огромным трудом, понять, если бы журналисты это событие проигнорировали. Ну, приговор и приговор, мало ли их выносится. Может, людей в редакции не хватило на суд отправить. Но нет – корреспондент издания пришел и целый день трудился, чтобы на его ресурсе вовремя появилась информация о резонансном событии. Трудился, напомним, за зарплату, которую получает из бюджета Карелии. И те, кто эти новости ставил, тоже трудились за зарплату из бюджета.

А потом материалы исчезли.

Я хорошо знаю людей, которые работают на «Республике». Никто из них, по моим сведениям, не страдает биполярным расстройством личности, чтобы старательно отрабатывать тему, а потом сносить ее к чертям. Тем не менее, я позвонил главному редактору издания Ирине Добродей и попросил ее рассказать о произошедшем. Но она от комментариев отказалась.

Путем напряженных расчетов и сложных умозаключений я пришел к выводу, что снять материалы просто приказали. Очевидно, это сделал кто-то из правительства или администрации главы Карелии – там сидит довольно много людей, которые «рулят» информационным агентством. Я позвонил в пресс-службу правительства Карелии и поговорил со специалистом Еленой Пашичевой. Это был очень смешной разговор. В частности, наша собеседница пыталась убедить нас в том, что информационное агентство не обязано освещать ту или иную тему. А журналист «Республики», дежуривший возле здания суда, сотрудничает еще и с федеральным СМИ, следовательно, за работу вхолостую ему можно не платить.

В конце концов корреспондента попросили оформить письменный запрос. Мы направили наши вопросы в правительство Карелии. Ответить на них еще не успели, и это как раз объяснимо: вопросы были заданы в пятницу вечером.

***

Огромное количество людей искренне считают, что дело Дмитриева – политически мотивированное. Что его стараются «закрыть» и опорочить за исследование тех страниц истории, которые государство пытается немножечко подзабыть. Неслучайно ведь уже несколько лет никто из чиновников не приезжает 5 августа в Сандармох – а раньше приезжали обязательно. Ну не вяжутся сталинские репрессии с тем ура-патриотическим образом, которым сейчас цементируют нашу государственность. Память предков – это здорово, но зачем вспоминать о предках, которые стреляли в затылок крестьянам, ученым и поэтам?

Это я сейчас высказываю аргументы защитников Дмитриева. И можно бы им возразить: да причем тут политика? Есть же… ну хотя бы показания приемной дочери, которые она дала против историка. Вот, смотрите, по каким-то статьям его оправдали, по каким-то признали виновным – значит, судья думал, взвешивал доказательства, а не просто перепечатал обвинительное заключение.

Но сама власть делает все, чтобы мы думали, будто дело Дмитриева – политическое.

Вот, например, полицейские, которые снимали на видео людей, пришедших на приговор. Спрашивается: зачем? Правоохранители с камерами давно уже стали обыденностью на всевозможных протестных акциях. Понятно, для чего это делается: чтобы у разных заинтересованных структур было побольше информации о всяких там недовольных и несогласных. Но здесь-то – какие недовольные и несогласные? Я замечу, что ни разу никто из сторонников Дмитриева не выкрикивал политических лозунгов, не призывал к свержению строя, не звал на баррикады. Однако лица их скрупулезно запечатлевали, и явно не для семейного альбома.

В ту же копилку можно добавить историю трехлетней давности, когда фотографии из уголовного дела попали в эфир федерального канала. Надо ведь было кому-то так сильно рискнуть – слить журналистам снимки девочки, предположительно ставшей жертвой преступления! И журналисты такие: «Хм, а нам ничего не будет за их публикацию? В распространении порнографии не обвинят? Эх, ладно, давайте попробуем, была не была…» И никого за это публично не наказали. Любопытно, правда?

А снятие новостей с правительственного ресурса – это лучшее, что могли бы сделать власти, если бы им поручили продемонстрировать политическую подоплеку в деле Дмитриева. Это же просто манифест!

Это натуральное признание: да, мы следим за этим процессом и хотим, чтобы о нем знало как можно меньше народу. Про «петрозаводского маньяка» пишите сколько влезет. А дело Дмитриева – в топку.

Многие не в курсе, но в бюджете Карелии на 2020 год запланировали 163 миллиона рублей на «создание условий для расширения доступа населения к информации, распространяемой в средствах массовой информации». Гигантская сумма, которую взяли из нашего с вами кармана. Какой изящный цинизм: выделять деньги на «расширение доступа к информации», а потом сносить уже написанные тексты о резонансных делах!

При этом журналисты государственного ресурса, как мы видим, стараются делать свою работу. А кто-то, наделенный властью, им в этом сильно мешает. Значит, у кого-то имеется сильный интерес и большая выгода. И попробуйте убедить меня в обратном.