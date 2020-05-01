COVID-19 напомнил человечеству о движущих силах эволюции

Сегодня ученые пытаются понять, по какому принципу распространяется коронавирус по земному шару, и почему в некоторых странах он ведет себя агрессивнее, чем в других.

Скажем, в Германии пик эпидемии считается на сегодняшний день преодоленным. Врач берлинской клиники «Шарите» Сергей Филимонов связывает относительно нетяжелое течение вируса в стране с тем, что первыми там переболели люди молодого возраста. Возможно, именно поэтому коронавирус в Германии не столь агрессивен как в Италии.

В некоторых странах как Швеция намеренно пошли по пути наименьшего сопротивления: медики решили не устраивать жесткий карантин, чтобы как можно скорее получить коллективный иммунитет.



Во многих странах, включая Россию, пик эпидемии еще не пройден,

- сказал врач.

Журналист нашего портала узнала подробности, связавшись по "Скайпу" с Сергеем Филимоновым.