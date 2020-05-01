Синоптики прогнозируют резкое потепление в Карелии

В северо-западных регионах вдали от циклонов воздух в ближайшие дни прогреется. В дальнейшем потепление продолжится, но возможны дожди, сообщает Гидрометцентр России.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска (ЕДДС), которая ссылается на республиканские прогнозирующие организации, в карельской столице потепление начнется с завтрашнего дня.

В субботу, 2 мая, температура воздуха будет от-1 до +6 градусов, ветер ожидается юго-восточный, восточный 5–11 м/с, осадков не предвидится;

В воскресенье, 3 мая, температура воздуха ожидается от +3 до +7 градусов, ветер прогнозируется восточный 5–12 м/с, пройдет небольшой дождь.

В последующие дни, по информации Гидрометцентра России, погода будет выглядеть следующим образом:

В целом по Карелии, судя по климатическим картам Гидрометцентра РФ, в ближайшие пять суток – со 2 по 6 мая – температура воздуха будет от 1 до 4 градусов выше средних многолетних значений. Минимальная ночная температура воздуха ожидается в пределах 0, а максимальная дневная + 18 градусов.

Добавим, что долгосрочный прогноз на май 2020 года рисовал более радужную картину. Впрочем, он еще может оправдать себя.

На севере Карелии синоптики в начале месяца обещали кратковременные дожди и температуру днем от +10 до +15 градусов. К середине первой декады по их прогнозу должно стать теплее. Дневная температура будет +14 до +19, местами воздух прогреется до +23 градусов, существенных осадков не ожидается.

В центре и на юге республики в начале мая прогнозировались кратковременные дожди, температура днем от +14 до +19 градусов. К середине первой декады переменная облачность, без существенных осадков, днем ожидается от +19 до +24 градусов. В конце первой десятидневки местами кратковременный дождь, возможна гроза, дневная температура будет от +14 до +20 градусов.